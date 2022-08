Großes Tauziehen in Viersen : Nicht in die Nette fallen? Na denn man tau...

Dülken Mulch fliegt, die Menge tobt, die Hände schmerzen. Dann sieht man Kerle wie Baumstämme zu Boden fallen. Am Wochenende gab’s das erste Tauziehen von zwei befreundeten Bruderschaften über die Nette.

Zwei große Rindenmulch-Streifen wurden vor der Nette an der Boisheimer Straße in Dülken aufgeschüttet. Darüber gespannt: Ein 34 Meter langes und 35 Millimeter dickes Tau. Halt! Ein Tau wurde über die Nette gespannt? Ja, denn die St.-Cornelius-Schützenbruderschaft Dülken–Nette 1460 e.V. veranstaltete am Samstagabend das erste Tauziehen über die Nette.

Historie In Ägypten gehen Nachweise fürs Tauziehen auf das Jahr 2500 vor Christus zurück. Wandmalereien im Grabe von Mereruka in Sakkara zeigen Tauzieher.

Die Idee hatte Tepferdt vor einem halben Jahr: „Ich war lange Zeit in der Landjugend in Dülken, die immer wieder ein Tauziehen veranstaltet hat. Das habe ich auf die Nette umgemünzt“, berichtet er. Die Idee habe begeistert: „Es ist eine schöne Veranstaltung für die Region“, sagen die Schützen.

Schon bevor die ersten beiden Teams gegeneinander antreten, sind die Augen der Besucher gespannt auf die Nette gerichtet. „Drei, Zwei, Eins: Los!“, ruft Stephan Seidel, der den Abend moderiert. Die Männer legen sich in den Rindenmulch, klammern sich mit aller Kraft an das Seil. Dann ziehen sie: Der Mulch fliegt in die Luft, die Menge tobt und feuert die Ziehenden an.