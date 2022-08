Bezirksschützenfest in Viersen : Schützen feiern zwei Feste an einem Wochenende

Bezirkskönig Dominik Hendriks bei der Parade. Rund 500 Schützen marschierten mit. RP-Foto: Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen In Oberbeberich wurde am Wochenende das Bezirksschützenfest mit dem Heimatfest verbunden. Rund 500 Schützen nahmen am Sonntag an der Parade teil.

Nach vier Jahren war das Bezirksschützenfest zum zweiten Mal mit dem Heimatfest der St.-Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich verbunden. Bezirkskönig Dominik Hendriks und seine Minister Patrick van den Borst und Ingo Lennartz konnten sich über schönes Wetter freuen; bei den Märschen wurden aufgrund der Hitze Pausen eingelegt und Getränke gereicht. Seine Residenz, mit schwarz-gelb-roten Röschen dekoriert, teilte sich König Dominik mit den Ministern am Vereinsheim der Oberbebericher, weil er aus Neuwerk kommt.

Die Königskinder Liam und Lilly und das Ministerkind Emilia von van den Borst machten bei den Schützen-Zwergen mit. Das Lennertz-Ministerkind ist sogar die erstmals auftretende Zwergenprinzessin Emma der Oberbebericher. Ihre ältere Schwester Maja ist die Schülerprinzessin. Nachdem zum Bezirksschützenfest die Majestäten der zehn Bruderschaften zum Empfang geladen waren (erstmals in ihrer Funktion als Bezirks-Bundesmeisterin dabei: Claudia Küsters), wurden beim anschließenden Schützenball 1500 Leute gezählt. Sehr zufrieden zeigten sich die Oberbebericher mit dem neuen Zeltwirt, der auch einen Biergarten installiert hatte.

500 Schützen und Musiker sorgten tags darauf beim Festumzug für ein eindrucksvolles Bild. General Arno Böken, Major Dirk Pockrandt, General-Adjutant Marco Bohnen und Major-Adjutant Maik Schürzeberg marschierten voran. Der Liturgiekreis der St.-Hubertus-Bruderschaftler hatte zur Festmesse im Freien auf der „Böken-Wiese“ das Thema „Gegenwind und Reibung“ gewählt. Die Gruppe zeigte ein Rollenspiel mit der Frage: Was hätte Jesus damals schon gemacht, wenn es Social-Media gegeben hätte? Damit alle den Gegenwind der Zeit aushalten, bekam jeder ein kleines Windrad.