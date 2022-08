Mobilität in Viersen : Dülkener beklagen sich über schlechte Radwege

Viersen-Dülken Für das „Mobilitätskonzept 2040“ können die Viersener Rückmeldung geben, welche Schwächen sie sehen und wo gehandelt werden muss. In Dülken stand am Mittwoch der Zustand der Radwege im Fokus.

Ein dreifacher Familienvater aus Dülken bewertet das Fahrradklima in Viersen mit der Schulnote vier. Auf Nachfrage, warum er so benotet, antwortet er: „Sind Sie schon einmal mit einem Lastenfahrrad von Viersen nach Boisheim gefahren? Katastrophe.“ Seine Frau, seine Kinder und er seien viel mit dem Rad in Viersen unterwegs, berichtet er. „Ich fahre auch mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Viersen. Doch die Fahrten sind oftmals abenteuerlich“, betont er. Am Drouvenhof in Viersen sei er schon in so manch gefährliche Situation geraten: „Dort gibt es zu wenige Parkplätze und die Autos parken in zweiter Reihe. Dasselbe beobachte ich an der Dülkener Straße in Richtung Viersen. Das ist sehr gefährlich“, sagt der Familienvater. Zudem würde sich die Familie breitere Gehwege wünschen, denn mit dem Kinderwagen werde es schnell mal eng, wenn ihnen beispielsweise eine Person mit Rollator entgegenkommt. Doch er lobt auch: „Der Radweg von Dülken nach Waldniel ist super. Außerdem finde ich es lobenswert, dass die Stadt Viersen diese Abfrage macht.“