Aktion in Schwalmtal : Schärpen und Sportbeutel für Schulanfänger

Schwalmtal I-Dötzchen sollen sicher in die Schule gelangen. Daher schenken ihnen die Schwalmtalwerke Schärpen. In Amern hatte auch der Bürgermeister ein Begrüßungsgeschenk.

Die Sommerferien sind vorbei, aus den ehemaligen Kindergartenkindern sind I-Dötzchen in der Grundschule geworden. Sie werden demnächst wahrscheinlich den Weg zur Schule alleine antreten. In den Kindergärten erhalten die Kinder bereits eine Verkehrserziehung. Damit sie aber auch in der dunklen Jahreszeit gesehen werden, wird Kleidung mit reflektierenden Streifen dringend empfohlen. Dies unterstützen die Schwalmtalwerke, indem sie als Begrüßungsgeschenk allen I-Dötzchen in Schwalmtal leuchtend gelbe Sicherheitsschärpen als Begrüßungsgeschenk zur Verfügung stellen. Dirk Lankes, Vorstand der Schwalmtalwerke, überreichte jetzt Schärpen in der Grundschule Amern.