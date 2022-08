Erlebnisse beim Adventsbasar in Lüttelforst : Als ein Chinese für 100 Euro Kekse wollte

Schwalmtal Zentnerweise Kekse, jede Menge Likör und Marmelade: Die Frauen vom Adventsbasar in Schwalmtal-Lüttelforst haben seit mehr als fünf Jahrzehnten regelmäßig auf ein Wochenende hingearbeitet. Ihre schönsten Erinnerungen und Erfolge.

Zwei Zentner Kekse in 30 verschiedenen Sorten, 200 Gläser Marmelade, 150 Fläschchen Likör, ein Zentner Kartoffelsalat – Resi Birker, Edith Hubertz, Hildegard Michels und Margrit Wynhoff erinnern sich noch sehr genau an viele Details ihrer Basare.

Edith Hubertz ist 86 Jahre alt, Margrit Wynhoff 78 Jahre – beide sind die Frauen der ersten Stunde des Adventsbasars in Lüttelforst. Sie waren jetzt ins Bauerncafé Bolten in Schwalmtal-Lüttelforst gekommen. Gemeinsam mit etwa 30 weiteren Gästen, weit mehr Frauen als Männer. Sie hatten sich versammelt, um ein wenig zu feiern.

Sie hat die Kaffeetafel für die Besucher in das Programm der elften Natur- und Kulturtage Lüttelforst des Fördervereins Kultur und Tradition Lüttelforst aufgenommen. „Der Basar ist eine Institution“, sagt van de Flierdt-Bonsels. „Die Frauen haben die Not in der Welt gesehen und sich solidarisch erklärt.“ Denn die Erlöse gingen in den ersten Jahren an die Leprahilfe – beim ersten Basar 1971 kamen 3000 DM zusammen. Später wurden die Einnahmen aufgeteilt und Kirchenprojekte wie der Ankauf von Krippenfiguren unterstützt oder Geld an die Schwalmtaler Tafel, das Kinderhaus Viersen und weitere lokale soziale Einrichtungen gegeben.