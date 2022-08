Verkehrsunfall in Viersen : Mofafahrer kracht in Auto und flüchtet

Die Polizei bittet den Zeugen, sich zu melden. Telefon: 02162 3770. Foto: dpa/Carsten Rehder

Viersen Unangenehme Überraschung für einen Viersener am späten Samstagabend, als er auf dem Balkon einen lauten Krach wahrnahm: Wie der Mann sehen konnte, war ein Mofafahrer in sein Auto gefahren. Sortierte sich, sammelte sein Kleinkraftrad auf – und fuhr in Richtung Gladbacher Straße davon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall kurz vor Mitternacht auf der Bebericher Straße. „Unmittelbar hinter dem Flüchtigen hatte ein anderes Auto angehalten“, berichtete eine Polizeisprecherin. „Der Autobesitzer konnte hören, dass dessen Fahrer dem Flüchtigen noch hinterherrief, er solle stehenbleiben.“ Als der Mann mit dem Kleinkraftrad wegfuhr, sei aber auch dieser Zeuge nicht an der Unfallstelle geblieben, sondern habe seine Fahrt fortgesetzt.

Nach Aussage eines weiteren Zeugen handelte es sich bei dem flüchtigen Unfallverursacher um einen Mann mit kurzen blonden Haaren, der groß und schlank war. Er trug keinen Helm.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen nun weitere Zeugen des Unfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Vor allem aber bitten sie den Autofahrer, der direkt hinter dem Unfallverursacher war, sich zu melden und als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02163 3770 entgegen.

(mrö)