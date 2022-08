Brüggen Es gibt etwas Neues im Dohlendorf: Am Westwall 36-40 hat das „Lolo Burger Kebaphaus“ eröffnet. Interessanter als die Speisekarte ist der Inhaber, der zahlreiche Pläne hat.

In dem neuen Imbiss gibt es Getränke, Drehspieß-Döner, Snacks, Pizza, Pide, Salate, Pommes frites und Lolo Burger wie den klassischen Hamburger (auch in XL), in der kleineren Version für Kinder und als besonders scharfen Hot-Burger. „Es fehlte in dieser Art in Bracht ein schöner und sauberer Laden“, sagt der verheiratete Vater von fünf Kindern, der das leer stehende Lokal gekauft hat. Der gelernte Koch mit Back-Erfahrung arbeitete zwei Jahre im Mönchengladbacher mediterranen Restaurant Orofino und zehn Jahre in einem Kebaphaus in Tuttlingen. Er ist außerdem studierter Tourismus- und Hoteltechniker, führte in seiner Heimat Türkei eine Bäckerei und einen Lebensmittelmarkt; zwei Jahre arbeitete er außerdem als Grundschullehrer und schrieb unter einem Pseudonym Liebesgedichte.