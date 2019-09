Kreis Viersen : CDU schlägt Landrat Coenen zur Wiederwahl vor

Kreis Viersen Landrat Andreas Coenen (CDU) soll auch bei der nächsten Landratswahl im September 2020 antreten.

Bewegung scheint in die Frage der Rettungswachen zu kommen. Denn in der Pressemitteilung, die der Kreisverband am Dienstag verschickte, wird das Thema explizit angesprochen. Die Signale scheinen dabei auf Konsens zu stehen. Andreas Coenen will wichtige Zukunftsthemen „im engen Schulterschluss“ mit den Städten und Gemeinden in Angriff nehmen. Das Thema des Rettungswesens komme jetzt auf die Zielgerade. Landrat Coenen kündigte an: Es geht darum, dass die Qualität für die Menschen noch besser wird. Mit den Bürgermeistern werde ich mich sehr zeitnah zur Abstimmung der weiteren Schritte in Verbindung setzen.“ Ziel ist es, ein „konsensfähiges Paket“ zu schnüren, bestätigte Coenen auf Nachfrage.