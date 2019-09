Feiern in Viersen : Drei Festtage für Irmgardis

Rund um die Kirche St. Clemens an der Hochstraße feiern die Süchtelner am Wochenende das Irmgardisfest. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Die Irmgardisoktav in Süchteln steht kurz bevor, am Wochenende stimmen Irmgardisfest und Appeltaat-Kirmes auf die religiöse Woche ein. Auftakt ist am Freitag mit einer Serenade im illuminierten Innenhof der Residenz Irmgardis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken von Nadine Fischer

Die Irmgardisoktav muss in diesem Jahr zwar ohne Waldgottesdienste auskommen – auf das Irmgardisfest zum Auftakt müssen die Süchtelner aber nicht verzichten. Das Citymanagement der Stadt und der Werbering Viersen aktiv laden dazu in den Süchtelner Ortskern rund um die Kirche St. Clemens ein, gefeiert wird von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. September. „Mit der Irmgardis-Serenade haben wir diesmal ein Opening der Extraklasse“, sagt Rainer Schnäbler, Vorsitzender des Werberings. Nicht nur deshalb haben die Organisatoren dem Fest 2019 den Arbeitstitel „In Süchteln steckt Musik“ gegeben.

Serenade zum Auftakt Das Fest beginnt am Freitag, 19.30 Uhr, zum ersten Mal mit einem Konzert im Innenhof der Residenz Irmgardis an der Bergstraße 54. Bei einer Veranstaltung des Werberings in der Residenz sei im Februar die Idee entstanden, das Haus einzubinden, erläutert Günter Thönnessen. Er übernimmt für die Eigentümer die Pressearbeit. „Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, das Irmgardisfest breiter aufzustellen“, ergänzt er. Der Innenhof werde am Konzertabend mit farbigen Strahlern illuminiert, „drei renommierte Künstler“ treten auf: Marcus Goosmann (Piano), Jana Marie Gropp (Sopran) und Ricardo Marinello (Tenor) möchten das Publikum mit Arien und Liedern aus Operette und Musical begeistern. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Einlass ist ab 18 Uhr. Es sei Platz für rund 300 Zuhörer, sagt Thönnessen. 120 Sitzplätze sind vorgesehen, für die Stühle erheben die Veranstalter eine Leihgebühr.

Info

Auf der Bühne Am Samstag feiern die Süchtelner ab 16 Uhr in der Fußgängerzone, auf dem Lindenplatz wird eine Bühne stehen. „Da wird konstant bis Mitternacht Musik gespielt“, sagt Schnäbler. Das Programm sei „bunt gewählt“, so tritt etwa ein Rockchor auf, Hauptgruppe ist ab 21 Uhr die belgische Reggae-Band Seekaman. Für Sonntag hat sich das Orchester der Anne-Frank-Gesamtschule angekündigt, Tänzer der Tanzschule Behneke treten auf, Mitglieder des Karnevalsvereins de Üüle zeigen ihren Gardetanz. Das Bühnenprogramm beginnt um 12 Uhr. Um 14 Uhr spielen die White Hackle Pipes and Drums rund eine Stunde lang schottische Dudelsackmusik. Etwa um 16 Uhr sind die 51 Sänger des Shanty-Chors der Süchtelner Seniorengemeinschaft Miteinander – Füreinander an der Reihe: Zuerst singen sie alleine, dann treten sie unter dem Motto „Shanty-Chor and Friends“ mit dem Gitarristen Ottmar Nagel auf, zuletzt für drei bis vier Stücke mit der Band The Earls. Rund zwei Stunden dauert das Konzert des Chors, der damit sein zehnjähriges Bestehen feiert.

Markt Neben der Musik gehört ein Markt zum Irmgardisfest in der Fußgängerzone. An 19 Ständen bieten Händler unter anderem handgefertigte Accessoires wie Gürtel und Taschen, Kleidung, Küchenutensilien, Deko-Artikel für Haus und Garten an. Marktzeit ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. An Imbiss-Buden gibt’s zum Beispiel Crêpes und indische Spezialitäten, Gastronomen öffnen ihre Lokale, in der Königsburg können die Besucher Kaffee und Kuchen bestellen.

Kirmes Auf dem Parkplatz neben dem Rathaus an der Tönisvorster Straße beginnt am Mittwoch, 4. September, der Aufbau für die „Appeltaat-Kirmes“. Die Stadtverwaltung lässt Autos, die dann noch dort abgestellt sind, abschleppen. Ebenfalls am Mittwoch wird die Zufahrt zur Anne-Frank-Straße von der Tönisvorster Straße gesperrt. Das Krankenhaus St. Irmgardis ist über die Ober- und Mittelstraße erreichbar. Kirmesstart ist am Samstag, 7. September, sie endet am Dienstag, 10. September.

Verkaufsoffen und Modenschau Die Süchtelner Einzelhändler, die sich am Irmgardisfest beteiligen, öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Läden. Auch am Samstag ist bis 18 Uhr geöffnet, einige Händler planen für ihre Kunden Aktionen zum Fest. So haben sie zum Beispiel für Sonntag, 15.30 Uhr, eine Modenschau auf der Bühne geplant. Sie dauert 30 bis 45 Minuten.

Kunst und Heimat Im Weberhaus gegenüber der Kirche St. Clemens

präsentieren die Künstler der Malgruppe „D.Ettl“ an beiden Festtagen von 11 bis 18 Uhr ihre Bilder. Zum gemeinsamen Thema „Kreativ Werkstatt“ hat sich jeder von ihnen auf andere Weise inspirieren lassen. Im Foyer des Weberhauses wird die Süchtelner Tonkünstlerin Barbara Kriewitz Arbeiten zeigen. Auch das Heimatmuseum an der Propsteistraße 15 hat am Sonntag geöffnet, darüber hinaus lädt Richard Caelers an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr zu einer gemeinsamen Ausstellung mit der Künstlerin Florentine Bücker in seine Galerie an der Gebrandstraße 19 ein.

Süchteln Irmgardisfest 2015. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Oktav Die Gemeinde St. Clemens hat beschlossen, zur Irmgardisoktav erstmals auf die Gottesdienste an der Irmgardiskapelle auf den Süchtelner Höhen zu verzichten. Die Gefahr, dass die nach der Dürre im Sommer trockenen Äste abbrechen und auf Besucher stürzen, sei zu groß. Aus diesem Grund fällt auch die Irmgardiswanderung von Helenabrunn auf die Süchtelner Höhen aus. Schon im 15. Jahrhundert sind der Legende nach Gläubige zur Kapelle im Wald gepilgert, um Irmgardis zu ehren. Diesmal treffen sie sich stattdessen zu Messen und Gottesdiensten in der Kirche St. Clemens.

(naf)