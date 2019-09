Wirtschaftsstandort : Schwalmtal: Bonjuice stellt 2019 Produktion ein

Für die aktuell 35 Mitarbeiter am Standort Industriestraße werde es alternative Jobangebote geben.

Die zur Döhler-Gruppe gehörende Firma Bonjuice wird ihren Standort an der Industriestraße 19 in Schwalmtal-Amern aufgeben. Dies bestätigte am Dienstag eine Sprecherin der Unternehmensgruppe auf Anfrage. „Wir werden die Produktion in Schwalmtal zum Ende des Jahres verlagern“, sagte sie. Ob dies innerhalb oder außerhalb Deutschlands sei, könne sie zurzeit nicht sagen. Für alle aktuell 35 Mitarbeiter des Werkes werde es alternative Jobangebote geben, betonte die Sprecherin. Man bemühe sich, auf die Mitarbeiter einzugehen.