Straßenbau in Brüggen : K3 in Brüggen-Bracht wird vier Wochen saniert

Ab Montag, 25. April, beginnt die rund vierwöchige Sanierung der K3 in Brüggen-Bracht. Die Gesamtkosten betragen circa 295.000 Euro. Wie der Kreis mitteilt, geht es in zwei Abschnitten um die Brüggener Straße und Breyeller Straße. Im ersten Bauabschnitt wird die Fahrbahn der Brüggener Straße zwischen den Einmündungen Alst (L 387) und Am Aeschenbaum saniert. Die straße wird für rund drei Wochen komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert über Brachter Straße (B 221), Stiegstraße und Westwall. Für Busse bedeutet dies: Die Haltestellen an der Brüggener Straße „Am Hollenberg“ (Linie 72 und 74) sowie „Altenheim“ und „Solferinostraße“ (Linien 64, 72 und 74) entfallen. Stattdessen ist die Haltestelle „Bracht Westwall“ zu nutzen. Die Haltestelle „Am Hollenberg“ an der Straße Alst (L 387) Linie 64 wird weiterhin angefahren.