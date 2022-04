Sieg und Niederlage zum Rückrundenstart der 2. Bundesliga : Arbeitsintensive Auswärtsspiele für den Gladbacher HTC

Hockey Der Gladbacher HTC ist mit einem Sieg und einer Pleite in die Rückrunde der 2. Bundesliga gestartet. Probleme hatte das Team bei den Duellen in Hannover und Hamburg insbesondere beim Torabschluss. Daran möchte Coach Jan Klatt nun arbeiten.

Im ersten Rückrundenspiel ließen es sowohl Hannover als auch der GHTC alles andere als ruhig angehen. In einem von Führungswechseln und vor allem auf Gastgeberseite Zeitstrafen geprägtem Spiel erarbeiteten sich die Gladbacher im ersten Viertel zahlreiche teils hochkarätige Chancen, ließen diese jedoch zunächst liegen. Dies bestrafte der DHC Hannover durch Wolf-Ricus Lindemann in der 19. Minute mit der 1:0-Führung. Im Anschluss zeigten sich die Norddeutschen in Zweikämpfen ungestüm und kassierten insgesamt drei Karten, zweimal grün und einmal gelb, sodass die Herren von Jan Klatt bis zur Pause oft in Überzahl agierten und Druck auf den gegnerischen Kreis aufbauen konnte. Hannover startete besser in die zweite Hälfte und erhöhte durch Ben Schneidewind, doch Gladbach-Rückkehrer Dayaan Cassiem belohnte seine starke Leistung und verkürzte auf 1:2 (40.). Beflügelt durch den Treffer erhöhten die Gäste den Druck abermals und schließlich war es eine Strafecke von David Ascenso Franco, die den längst überfälligen Ausgleich bescherte. Auch ins letzte Viertel starteten die Gladbacher aufgrund einer weiteren Zeitstrafe für den DHC in Überzahl, dennoch war GHTC-Goalie Patrick Alex verstärkt gefordert. Er parierte mehrmals aussichtsreiche Abschlüsse und hielt das Remis in einer hektischen Schlussphase, die kaum Spielfluss fand, lange fest. Doch zwei Minuten vor dem Ende war auch der 30-Jährige geschlagen und Hannover kam erneut durch Ben Schneidewind zu dem eher überraschenden 3:2-Siegtreffer, der die Kräfteverhältnisse endgültig auf den Kopf stellte.