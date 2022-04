Landesligist kassiert Ausgleich in der Schlussphase : Schlechte Torausbeute des 1. FC Viersen rächt sich spät

Fußball-Landesliga Lange führt der 1. FC Viersen im Landesliga-Duell gegen den 1. FC Wülfrath mit 1:0, lässt aber insbesondere im ersten Durchgang viele Chancen auf eine höhere Führung ungenutzt. Das rächt sich in der Schlussphase.

Personell musste Trainer Kemal Kuc erneut auf einige seiner Spieler verzichten und war zum Improvisieren gezwungen. Für den erkrankten Leandro Dos Santos Haesler rückte zum Beispiel der Rechtsaußen Miguel Bügler in die Innenverteidigung. Mit Nathan Dibazingila und Younes Fiers nahmen zwei Spieler aus der U19 auf der Bank Platz. Der Start in die Partie gelang den Hausherren. Gleich zu Beginn bot sich durch Branimir Galic (5.) die Chance zur Führung. Der Kopfball des Toptorjägers landete allerdings an der Latte. Eine Viertelstunde später war es Morten Heffungs (22.), der von der rechten Strafraumecke einen Ball in Richtung Tor der Wülfrather brachte. Doch auf der Linie konnte Wülfraths Maikel Klein den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone bringen.