Vorfall in Brüggen-Bracht : Polizei sucht Zeugen nach Brand in früherer Gärtnerei

Die Polizei ermittelt nach einem Feuer in einer leer stehenden Gärtnerei. Foto: dpa/Friso Gentsch

Brüggen Die Polizei ermittelt nach einem Feuer am Donnerstagmorgen in einer leerstehenden Gärtnerei in Brüggen-Bracht: Wer hat etwas gesehen?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei ermittelt nach einem Feuer am Donnerstagmorgen in Brüggen-Bracht. Gegen 4.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand auf dem Gelände einer leerstehenden Gärtnerei an der Breyeller Straße gerufen. Wie die Polizei mitteilt, stand der Dachstuhl des Wohnhauses bereits in Flammen. Verletzt wurde niemand.

Um das Löschen kümmerte sich der zunächst der Löschzug Breyell aus dem benachbarten Nettetal, um kurz vor 5 Uhr kam der Löschzug Bracht der Freiwilligen Feuerwehr Brüggen dazu. Da das brennende Gebäude nicht mit den großen Fahrzeugen zu erreichen war, musste eine 200 Meter lange Schlauchleitung vom Fahrzeug bis zur Brandort verlegt werden. Das Feuer wurde mit zwei C-Rohren bekämpft; der Dachstuhl und Glutnester wurden gelöscht. Gegen 8 Uhr beendeten die Feuerwehrleute ihren Einsatz. Für die Löscharbeiten musste die Breyeller Straße gesperrt werden.