Deutlicher 5:1-Auswärtssieg in der Kreisliga : SC Rheindahlen fegt die Sportfreunde Hehn vom Platz

Fußball-Kreisliga Der SC Rheindahlen gewinnt deutlich mit 5:1 bei den Sportfreunden Hehn und gibt nun Platz fünf als Ziel der restlichen Kreisliga-Saison aus. Auf dem Rang stehen trotz Pleite aktuell noch die Sportfreunde aus Hehn.

Für die Sportfreunde Hehn geht es in dieser Saison noch um Rang fünf in der Kreisliga: Nach oben wird beim Abstand auf die dortigen Teams nichts mehr gehen, sodass Hehn der Anführer des Mittelfeldes ist. Wichtiger war das Aufeinandertreffen am Samstag daher für den SC Rheindahlen, um sich weiter von den gefährdeten Teams im Abstiegskeller zu entfernen. Das gab auch SCR-Trainer Eyüp Tasyapan vor Spielbeginn als Devise aus. Dabei hatte er ein ganzes Dutzend Ausfälle zu beklagen ebenso wie die Gegenseite, die ebenfalls schon über die ganze Saison nie in der selben Formation starten konnten.

Schon in den ersten Minuten war offensichtlich, dass die Gäste aus dem Kappesland Rheindahlen als Sieger vom Platz gehen wollten. Murat Tam verfehlte in der fünften Minute nach Doppelpass das Hehner Tor ganz knapp. Die DJK antwortete praktisch im Gegenzug, als Yannic Wolf einen Fehlpass erlief, aber letztendlich Rheindahlens Keeper Danny Gosemärker direkt in die Arme schoss. Der SCR verbuchte umgehend die nächste Möglichkeit, doch Marius Esser kam aus dem Gleichgewicht, bevor er überhaupt abschließen konnte. Nils Rupietta sorgte dann für die Gästeführung, als er ein Zuspiel von Hassler Maduthies eiskalt verwertete (12.). Noch gab sich Hehn nicht auf, allen voran Wolf, der schneller als sein Gegenspieler war, aber den Abschluss verzog (17). In Minute 24 hatte Gosemärker seine erste richtige Bewährungsprobe, als er einen Schuss in den Winkel noch zum Eckball ablenkte. Zehn Zeigerumdrehungen später verhinderte Hehn-Keeper Marcel Meisen gleich doppelt das 2:0, als er zunächst gegen Esser, dann gegen Tam reaktionsschnell parierte. Kurz vor dem Seitenwechsel fiel dann doch der zweite Treffer für Rheindahlen durch Mert Uzunhan, der eine Nachlässigkeit in der Hehner Abwehr ausnutzte.