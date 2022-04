Freizeit in Schwalmtal : Gewerbeverein verzichtet auf Streetfoodfestival in Amern

Am Rösler-Stadion ist am letzten April-/ersten Mai-Wochenende ein großes Familienfest geplant. Foto: Bruse, Tobias

Schwalmtal Das für 28. August geplante Event fällt aus. Eine neue Attraktion: das Familienfest der VSF Amern. Das ist für das kommende Wochenende geplant.

Der Gewerbeverein Schwalmtal wollte im Jahr 2020 etwas für den Gemeindeteil Amern tun: Für 28. Juni plante er an der Bahnhofstraße ein großes Sommerfest mit Streetfoodfestival – er rechnete mit bis zu tausend Besuchern. Ein solches Festival wäre eine Premiere in Amern gewesen. Durch die Corona-Pandemie konnten diese Pläne aber nicht umgesetzt werden. Eine Neuauflage in diesem Jahr wird es laut Paul Lentzen, dem Vorsitzeden des Gewerbevereins Schwalmtal, auch nicht geben. Das hat unterschiedliche Gründe.

„Unser Ziel damals war, etwas für Amern zu tun“, erklärt Paul Lentzen auf Anfrage. Doch in diesem Jahr seien dort bereits einige Veranstaltungen terminiert, etwa das große Familiensportfest der VSF Amern oder das erstmals geplante Veranstaltungsformat Seemarkt am Hariksee. Die Notwendigkeit, das sonst eher ruhige Amern zu beleben, sei also nicht mehr so groß wie noch im Jahr 2020.

Bei der Feinplanung habe der Vorstand des Gewerbevereins zudem festgestellt, dass sich die notwendigen Installationen für Foodtrucks und Imbissstände am favorisierten Standort Bahnstraße nicht so einfach einrichten lassen würden. „Das wäre schwierig geworden“, erklärte Lentzen. Von der Idee, das erste Streetfoodfestival für Amern auf den verkaufsoffenen Sonntag am 28. August 2022 zu verschieben, habe man inzwischen Abstand genommen. Es werde aber einen Einkaufssonntag in Amern an diesem Termin geben.

Am kommenden Wochenende 30. April/1. Mai haben die VSF Amern im Rösler-Stadion ein buntes, sportliches Programm auf die Beine gestellt. Dafür haben sie eine Förderung des Landes genutzt. Geplant ist ein Mitmachtag für jedes Alter mit Sport und Musik; nach der Corona-Zwangspause soll Gemeinschaft wieder erlebbar werden.