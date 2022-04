Freizeit in Viersen : So schön wird die Dülkener Gartenwelt

Dülken Am Sonntag,1. Mai verwandelt sich der Eligiusplatz in einen großen bunten Garten. Nach zwei Jahren Pause laden Thomas Kohlhaas und das Citymanagement der Stadt Viersen zur zwölften Dülkener Gartenwelt ein.

Kenner der Dülkener Gartenwelt haben sich schon vorbereitet: In den Garagen und Kellern stehen Körbe, Kartons und Taschen für den Einkauf bereit. Sie müssen am Sonntag, 1. Mai nur noch in den Fahrradkorb oder das Auto gepackt werden – und dann kann es losgehen. Das Ziel ist der Eligiusplatz in Dülken.