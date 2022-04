Kultur in Brüggen : Spielschar begeisterte mit Premiere

Brüggen Einen heiteren Abend rund um schüchterne Töchter, einer dominanten Mutter und helfende Geister bot die Spielschar Brüggen mit ihrer neuen Komödie.

René Heimes, der seit 2011 die Spielschar führt, sprach von den Unwägbarkeiten der vergangenen Jahre, von Umbesetzungen und Ausfällen kurz vor der Premiere. Von diesen Problemen war während der Aufführung nichts zu sehen. Die neun Aktiven gaben gut gelaunt und engagiert alles an Mimik, und Körpersprache in ihr gemeinsames Spiel, sie warfen sich in die Dialoge mit sichtbaren und unsichtbaren Spielern.

Theater der Klänge am Wochenende in der Komödie

Kultur in Düsseldorf : Theater der Klänge am Wochenende in der Komödie

Und darum geht’s: Die schüchtern-unsichere Sabine (wunderbar interpretiert von Sarah Hormes) hat einen neuen Job und eine möblierte Wohnung gefunden. Leider wird sie von ihrer dominanten Mutter, von Irene Bejko absolut überzeugend gespielt, in Schach gehalten. Tante Heide (Gudrun Prinz) agiert lange in deren Schatten. In der Wohnung lebt der Geist der Vormieterin Pia Freitag. Eine besondere Leistung liefert dabei Nici Sternberger, die jemanden spielt, den nur eine der Mitspielerinnen sehen kann. Es kommt, wie es kommen muss: Geisterjäger sollen es richten. Besonderer Auftritt für Patrick Christiansen und René Heimes, die sich gleich in zwei Rollen, als Putzmänner und als Geisterjäger, austoben und brillieren dürfen. Die Geistervertreibung bewirkt das Gegenteil: Noch mehr Geister erscheinen. Pias Mutter (Monika Sternberger-Gotzes erster Auftritt) und Sabines Vater, den Ralf Prinz in einer kleinen, noch zuletzt ins Stück geschriebenen Rolle spielt.