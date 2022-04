Wacholderweg in Brüggen : BMW X5 vor der Garage gestohlen

Die Kripo sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges zur Tatzeit in Born bemerkt haben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Brüggen Am Wacholderweg in Brüggen-Born haben Unbekannte einen schwarzen BMW X5 entwendet. In der Nacht zu Dienstag gegen 4.10 Uhr wurde das auf der Einfahrt vor einer Garage stehende Fahrzeug gestohlen.

Die Täter überwanden das Keyless-Go-System. Wie die Polizei weiter mitteilt, hat der BMW X5 mit KK-Kennzeichen schwarze Ledersitze, ein Panoramadach, eine Anhängerkupplung und verfügt über ein M-Paket.

Die Kripo in Dülken fragt: Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben? Hinweise über die Telefonnummer 02162 3770.

(hb)