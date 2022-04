Brauchtum in Viersen : Poschkamp ist neuer Bezirkskönig

Brauchtum in Viersen

Viersen Jubel bei Niklas Poschkamp, König der St.-Georg-Schützenbruderschaft Waldnieler Straße: Er ist neuer Bezirkskönig in Dülken-Boisheim.

Zum Bezirksvogelschuss nach zwei Jahren Pause marschierten die Bruderschaften des Bezirksverbandes Dülken-Boisheim mit Musik durch die Dülkener Innenstadt. Im Stadtpark an der Melcherstiege verfolgten rund 300 Menschen den erstmals in Dülken stattfindenden historischen Vogelschuss der sechs Bruderschaften. Der Vogel fiel nach dem 151. Schuss. Der frühere Bezirksprinz freute sich: Niklas Poschkamp, König der St.-Georg-Schützenbruderschaft Waldnieler Straße, ist Bezirkskönig. Bei der Schützenparty im Dplkener Bürgerhaus erhielt er die Bezirkskette. Und die Standarte ging an seine Bruderschaft.