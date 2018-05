Viersen: Grundschüler werden zu Hobbygärtnern

Viersen Die Zweitorschule ist eine von deutschlandweit zwölf Schulen, denen mehrere Hochbeete gestiftet wurden

Den Wunsch nach einem Schulgarten haben die Schüler der Grundschule an der Zweitorstraße schon lange, berichtet Schulleiterin Andrea Thees. Der Schulhof, auf dem die Kinder spielen, sei dafür aber kein geeigneter Ort. Auch der hintere Bereich des Hofes sei nicht nutzbar: Dort sammelt sich bei Regen oft Wasser, berichtete sie. Und für teure Hochbeete sei einfach kein Geld da. So blieb der Wunsch für die Schule unerfüllt - bis jetzt. Denn sie ist eine von deutschlandweit zwölf Grundschulen, die im Rahmen des Projekts "Unser Schulgarten" der Landgard-Stiftung je zwei Hochbeete bepflanzen durfte.

Jeweils zwei Schüler pro Klasse, die die Offene Ganztagsschule besuchen, wurden ausgewählt, um Teil der Schulgarten-AG zu sein, berichtete Thees. Sie bepflanzten am Morgen die Beete und kümmern sich in Zukunft um die Pflege der Pflanzen und berichten in ihren Klassen, was sich dort verändert hat. Bei der Eröffnungsfeier durften alle Schüler Sonnenblumensamen in einen kleinen Topf säen und diesen mit nach Hause nehmen. Pfarrer Roland Klugmann segnete die Beete. "Viele Kinder haben zu Hause nicht viel Kontakt zu Pflanzen. Zum Beispiel bei Familien, die keinen Garten haben", weiß Lunge. "Durch das Projekt sehen sie, wie viel Arbeit hinter dem Obst und Gemüse steckt, das sie im Supermarkt kaufen können und schätzen dies in Zukunft womöglich mehr wert."