Kreis Viersen: GWG-Bilanz: 58 Millionen Euro für bezahlbaren Wohnraum

Kreis Viersen Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen baut mehr kleinere Wohnungen für jüngere Leute und Senioren

"Breite Schichten der Bevölkerung mit preisgünstigem Wohnraum zu versorgen", sei auch künftig Ziel der GWG, so Aufsichtsratsvorsitzender Günter Werner. Schwerpunkte der Bautätigkeit liegen gegenwärtig in Meerbusch (105 Wohnungen), Kempen (59 Wohnungen am Heyerdrink), Willich-Schiefbahn (22 Wohnungen am Rubensweg) und Grefrath (18 Wohnungen an der Bahnstraße, neun Wohnungen über der Sparkasse Oedt; Letztere sind Ende Mai fertig). In Kempen bestehe Nachholbedarf, dort würde die GWG gerne weitere Objekte bauen, sagte Vorstand Michael Aach. Ob das Projekt in Vorst mit der Kirchengemeinde realisiert werden kann, hänge von der Entscheidung des Stadtrates ab; es geht um Stellplätze.