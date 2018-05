Viersen : Freiflug für Hammer und Steine

Foto: BSEN

Viersen Hinsbeck (busch-) Auf dem Kölsum in Hinsbeck geht es wieder zur Sache: Bei der vierten Auflage der Kölsumer Highland- Games am Sonntag, 24. Juni, ab 11 Uhr am Kölsumer Weg 38, wird nicht nur der Hammer kreisen: Auch beim Gewichte hoch und weit werfen sowie Stein und Baumstamm stoßen werden die Besten gesucht. Bei Veranstalter Markus Vortriede, dem Vorsitzenden des Vereins Kölsumer Highland-Games, haben sich bisher zwölf Männer und acht Frauen angemeldet, um ihr Können in den typischen Disziplinen der Kiltträger zu beweisen.

An einem Strang ziehen können in der Mittagspause andere: Zum zweiten Mal starten die Nettetaler Tauzieh-Meisterschaften. Anmelden (Gebühr: 25 Euro) können sich Vereine oder Kollegen per E-Mail ( khgv@gmail.com). Zu jedem Team müssen mindestens zwei Frauen gehören. Die Erlöse will der Veranstalter spenden.

(RP)