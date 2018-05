Viersen : Dülken feiert seinen neuen Stadtpark

Foto: Bauch/Foto: paka

Viersen Mit einem Fest wurde gestern Abend der Stadtpark an der Melcherstiege in Dülken eröffnet. Rund 850.000 Euro kostete die neue "grüne Mitte" des Stadtteils. Bürger beteiligten sich an der Konzeption des Parks

Weiterleiten Drucken Von Jiota Kallianteris

Eine Bühne, ein abwechslungsreiches Programm mit Gesang, Tanz und Live-Musik, kühle Getränke und frisch Gegrilltes zogen gestern Abend bei Sonnenschein einen steten Besucherstrom nach Dülken. Anlass war die Eröffnung des Stadtparks an der Melcherstiege. Nach und nach füllte sich der helle und offene Platz mit immer mehr Menschen. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hatte den Dülkenern ein großes Eröffnungsfest im Mai versprochen und nun ihr Versprechen eingelöst.

Franz Groten führte durch den Abend, Bürgermeisterin Sabine Anemüller begrüßte die Festgäste. Foto: Bauch Jana

Der Stadtpark war im Rahmen des Projektes "Städtebau" mit intensiver Beteiligung der Bürger in Workshops und Info-Veranstaltungen für eine flexible Nutzung geplant worden. Der Park ist 6600 Quadratmeter groß und hat eine feste Fläche von 3000 Quadratmetern, die für diverse Veranstaltungen nutzbar ist. In Dülkens neuer "Grüner Mitte" wurden 50 Bäume gepflanzt - Hainbuchen, Zieräpfel, Geweihbäume und Urwelt-Mammutbäume. Parkbänke laden zum Verweilen ein. "Bewusst wurde für sie Cor-Ten-Stahl gewählt, der an die ehemalige Stahlverarbeitungs-Industrie in Dülken erinnern soll", erklärte Christian Ewers vom Ingenieurs-Team der Stadt. Die Kosten für den Park lagen bei 850.000 Euro, das Land NRW steuerte 80 Prozent zu.

Die Mitglieder der Fauth Dance Company machten mit ihrer Tanzeinlage Stimmung auf der Bühne. Foto: Bauch Jana



Nach dem Auftritt des Männerchores Liedertafel 1824 Dülken eröffnete die Bürgermeisterin das Fest und lobte das Engagement aus der Bürgerschaft bei der Planung. "Es ist unser aller gemeinsames Projekt, und es ist ein wunderschöner Anblick, wenn es hier grünt und blüht. Lassen Sie uns diesen Abend gemeinsam unsere grüne Insel genießen und ordentlich rocken!" Die Fauth Dance Company machte mit ihrer Tanzeinlage Stimmung und die Besucher freuten sich auf die Live-Musik-Acts von Sänger Detlef Belk, der Finalisten des Viersener Young Talents Wettbewerb Get Hired und die kölsche Rockband Kasalla.

