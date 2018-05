Niederkrüchten : Wo die Milch herkommt: Hoftag in Niederkrüchten

Niederkrüchten Familie Coenen-Iborg gewährt Einblicke in ihren Betrieb. Besucher werden zu Entdeckern

Eine Studie der europäischen Molkereigenossenschaft Arla Foods zeigt: Insbesondere Kinder wissen nicht oder sind sich nicht sicher, wo und wie Milchprodukte entstehen. So haben zum Beispiel 62 Prozent der befragten Kinder keine Idee, wie Butter gemacht wird. Hoftage sollen dazu beitragen, die Wissenslücken zu schließen. "Raus aufs Land" heißt es deshalb am Sonntag, 27. Mai, von 10 bis 17 Uhr in Niederkrüchten: Dann haben Besucher die Gelegenheit, auf dem Hof der Familie Coenen-Iborg an der Damerstraße 75 auf Entdeckungstour zu gehen und zu erfahren, wie ein moderner Milchviehbetrieb funktioniert.

"In einem Glas Milch steckt viel Liebe und Sorgfalt. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dies auf unserem Hof persönlich zu zeigen", sagt Andrea Coenen-Iborg. "Besucher sollen zu aktiven Entdeckern werden und unseren Hof mit allen Sinnen erleben." Mit einer Mischung aus Information und Unterhaltung möchte die Familie einen Einblick in die moderne Milchwirtschaft ermöglichen.



Auf dem Hof und im Stall finden Besucher an verschiedenen Stationen, wie "Im Stall und beim Melken" und "Milchqualität und Milchprodukte", Hintergrundinformationen. Auf diese Weise, oder im direkten Gespräch mit den Landwirten, werden ihre Fragen rund um die Milch beantwortet. Kinder haben zudem die Möglichkeit, an einem Hof-Quiz teilzunehmen und so den Betrieb spielerisch zu erkunden. Außerdem warten eine große Hüpfburg und mehrere Hüpfkühe auf sie. Mit Unterstützung von Freunden und Nachbarn bereitet Familie Coenen-Iborg für die Gäste ein Kuchenbuffet vor, außerdem bietet sie Bratwurst vom Grill an. Da die Hofbesitzer ihre Milch als Mitglied an die Molkereigenossenschaft Arla liefern, können vor Ort auch verschiedene Arla-Produkte probiert werden.

Bereits in der fünften Generation betreiben Landwirte den Milchhof an der Damerstraße in Niederkrüchten. Zunächst führte ihn Familie Coenen, inzwischen haben Bastian und Andrea Coenen-Iborg die Aufgaben übernommen. Beide sind mit der Landwirtschaft groß geworden, hatten bereits als Kinder Interesse an Tieren und der Arbeit auf dem Hof ihrer Eltern. Seit 2006 ist Andrea Coenen als staatlich geprüfte Landwirtin zurück auf dem elterlichen Betrieb und wird dort von ihrem Mann, ihren Eltern und einem weiteren Mitarbeiter unterstützt. Derzeit besteht die Herde aus 150 Milchkühen und 80 Jungtieren. 2013 wurde ein neuer Stall gebaut, der den Milchkühen viel Komfort und Platz bietet.

