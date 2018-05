Viersen : Erotische Showmasse und Running Gags

Viersen Viersen Der Besuch im Varieté Freigeist war zahlenmäßig ein bisschen mau. "Es ist an euch, alles zu geben. Auf Drei zeigt ihr, wie Viersen ausrastet", spornte David Grashoff das Publikum an. Fünf junge Comedians um den Moderator garantierten eine bunte Mischung Standup-Comedy. Mit 45 Jahren der Senior, spottete Grashoff selbstironisch über mangelnde Fitness und den pubertierenden Nachwuchs. Single, 24 Jahre alt und auf der Suche nach der Frau, die etwas von ihm will - so stellte sich Jan Preuß vor. Der Erzieher nahm das Publikum mit auf eine Reise, denn die soll ihm die Begegnung mit einer Liebsten bescheren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum Problem könnten da nur die Eltern als Reisebegleiter werden. 1,54 Meter "erotische Showmasse" versprach Grashoff mit dem Auftritt von Sandra Petrat. Sie outete sich herausfordernd als Single mit dem Wunsch nach verändertem Beziehungsstatus. Auf Anfrage ins Publikum wagte nur Alex, sich als Alleinstehender zu outen - und katapultierte sich damit zum Ziel des Running Gags. Tobi Freudenthal garnierte seinen flotten Redefluss über nervige Alltagsgewohnheiten und die unverständliche Lust auf Horrorfilme mit entsprechendem Körpereinsatz.

Gerade 17 Jahre alt, war Newcomer Jonas Kneis Küken des Abends. Er sinnierte über die Realität von Superhelden und Erfahrungen mit dem Essener Stadtpark, wo Eichhörnchen Klappmesser haben. Das Sahnehäubchen kam am Schluss: Jung, dynamisch und nicht auf den Mund gefallen, nahm Jacqueline Feldmann ihr Publikum ins Visier. Selbstbewusst witzig persiflierte sie "Asi-ziationen" in Verbindung mit ihrem Vornamen. anw

(anw)