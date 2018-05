Viersen: Der alte evangelische Friedhof ist jetzt saniert

Viersen Vom Trümmerfeld zum Schmuckstück — Bürger und Sponsoren ermöglichten die Sanierung des Gottesackers

Vor 25 Jahren stellten die Viersener Protestanten fest, dass ihr alter Friedhof "düster und dunkel" ist. Jetzt ist er fertig saniert und in einem "tollen Zustand", wie Leopold Freiherr von Diergardt bei der feierlichen Einweihung feststellte. Der Vorsitzende des "Fördervereins Alter Evangelischer Friedhof" war bei einem Betriebsausflug 2001 entsetzt über den Zustand des Friedhofes, der Grabstätte seines für Viersen bedeutenden Ur-Ur-Ur-Großvaters, des Unternehmers und Wohltäters Friedrich von Diergardt und weiterer wichtiger Persönlichkeiten. Er gründete mit einigen weiteren Viersener Protestanten am 25. August 2010 den Förderverein mit einem Startkapital von 50.000 Euro.

Schnell stellte der Verein in Zusammenarbeit mit Denkmalpflegerin Ellen Westerhoff fest, dass zur Sanierung des Friedhofes, der offiziell von 1825 als Nachfolger des Kirchhofes bis 1893 genutzt wurde, als Tote nicht mehr in der Stadt begraben werden durften, rund 200.000 Euro nötig waren. Da half die Bitte bei vielen Sponsoren und vor allem bei der Sparkasse, so dass 2015 der angesammelte Betrag ausreichte, um nicht nur die Arbeit des Steinmetzes Burkhard Klöter, sondern auch die Bearbeitung der Grünflächen und die Fällung der Bäume zu bezahlen.