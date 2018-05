Kreis Viersen: Polizei warnt vor Porno-Erpressung im Internet

Kreis Viersen

Im Kreis Viersen sind der Polizei vier Fälle von Erpressung auf sexueller Grundlage angezeigt worden. Dabei schreiben Unbekannte die männlichen Opfer unterschiedlichen Alters per E-Mail an, dass sie angeblich bei dem Besuch pornografischer Seiten im Internet mit der computereigenen Web-Cam beim Masturbieren gefilmt worden seien. Die Erpresser forderten von den Opfern einen Geldbetrag, sonst würde man kompromittierende Bilddaten in sozialen Netzwerken veröffentlichen. Die Angeschriebenen hatten jedoch teils gar keine Kamera an ihren Computern. Ein Polizeisprecher rät: "Wer eine solche Erpressermail erhält, sollte diese Straftat anzeigen."