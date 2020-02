Ehejubiläum in Schwalmtal : In der Bahn zum Eheglück

In der Bahn zum Eheglück

Ehejubiläum in Schwalmtal

Gerta und Josef Dresen sagten vor 60 Jahren „Ja“ zueinander. Ihr Ehejubiläum feierten sie in St. Michael in Waldniel. Foto: Drsen/Dresen

Schwalmtal Gerta (83) und Josef (82) Dresen lernten sich im Jahr 1952 in der Straßenbahn kennen.

Gerta (83) und Josef Dresen (82) haben im Kreise ihrer Familie, ihrer Verwandten und ihrer Freunde das Fest der diamantenen Hochzeit begangen. Das 60-jährige Ehejubiläum feierten sie im Schwalmtaldom St. Michael in Waldniel. Diakon Norbert Rosendahl hielt den Dankgottesdienst, musikalische Unterstützung erhielt er von Organist Stefan Lenders und der Solosängerin Uta Blum, die nach Einschätzung des Jubelpaares „ein ergreifendes Ave Maria“ sang. Danach feierten die Eheleute in der Torschänke in Brüggen.