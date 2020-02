Kreis Viersen : Linke und Pirat beantragen „Kreistags-TV“

Kreis Viersen Die Linke und das einzige Kreistagsmitglied der Piraten wollen, dass Live-Mitschnitte der Kreistagssitzungen und Kreisausschüsse im Internet übertragen werden.

Über einen entsprechenden Antrag wird am Donnerstag, 27. Februar, im Organisationsausschuss diskutiert (18 Uhr, „Forum“ am Rathausmarkt, die Sitzung ist öffentlich). „Wir wollen, dass die Bürger sich selber ein Bild von den Sitzungen des Kreistages machen können und schauen dabei über die Kreisgrenze nach Mönchengladbach“, schreiben der Linke-Fraktionsvorsitzende Christoph Saßen und das Kreistagsmitglied Emanuel Mitromaras (Die Piraten) in dem Antrag. „Dort existiert mittlerweile ein Rats-TV mit einem Livestream und gespeicherten und jederzeit abrufbaren Videos aus den Ratssitzungen.“ Zunächst solle eine einjährige Testphase beschlossen werden, heißt es in dem Antrag. Dafür wollen Die Linke und der Pirat 10.000 Euro in den Kreishaushalt einstellen.