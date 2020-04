Imbiss in Viersen : Schausteller Tusch eröffnet Drive-in

Edi Tusch (Mitte) reicht den gut verpackten Imbiss am Drive-in an den Kunden weiter, der bequem im Auto sitzen bleiben kann. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Stadtfest, Kirmes, Mainacht: Weil Veranstaltungen abgesagt sind, verliert Edi Tusch wichtige Einnahmequellen. Einen seiner Imbisswagen hat er jetzt zum Drive-in umfunktioniert, damit er endlich wieder arbeiten kann.

Der Geburtstag fängt ruhig an. Edi Tusch sitzt an diesem Dienstagvormittag rittlings auf einer Holzbank neben seinem Haus in Viersen in der Sonne, ab und zu entdeckt ihn aus der Ferne ein Passant oder Nachbar, winkt, ruft „Herzlichen Glückwunsch!“. Tusch winkt zurück, ruft „Danke!“. Der jetzt 54-Jährige ist bekannt in der Stadt, als Caterer, Veranstalter, Schausteller. Mit seinen Imbisswagen ist er auf Schützen- und Stadtfesten in Viersen ebenso vertreten wie auf der kleinen Dorfkirmes, dem beschaulichen Pfarrfest und dem großen Schöppenmarkt. Jetzt würde eigentlich für ihn die Saison richtig anlaufen. Doch wegen der Corona-Krise musste Tusch nun sein Geschäftsmodell ebenso kurzfristig ändern wie seine Geburtstagspläne: Statt mit Frau Dani und Freunden zu feiern, wird er ab nachmittags in seinem neuen Drive-in an der Theke stehen.

Seit Mitte März kann Tusch, der aus einer Schaustellerfamilie stammt, nicht mehr wie gewohnt arbeiten. Vier bis fünf Schaustellerfamilien seien in Viersen aktiv, erzählt er. Auch für seine Kollegen gilt: So lange Veranstaltungen verboten sind – derzeit bis zum 31. August – fehlen wichtige Einnahmequellen. Einige Einzelhändler dürfen wieder öffnen, Möbelhäuser auch: Aber die kleine Kirmes unter freiem Himmel, auf der Besucher durchaus Abstand halten könnten, werde verboten, sagt Tusch. „Das ist für unsere Branche schwer verständlich. Man könnte auch dort Hygienestationen aufbauen“, ergänzt er.

Info Dienstags bis Freitags bis zur Theke vorfahren Geöffnet Edi Tusch öffnet seinen Drive-In jeweils dienstags bis freitags von 16.30 bis 20 Uhr. Freitags gibt’s neben anderen Imbiss-Klassikern auch Backfisch. Adresse Der Imbisswagen parkt an der Straße Hülsdonk in Viersen. Idee Weil der Backfisch-Verkauf an Karfreitag so gut bei den Kunden angekommen sei, plane er für Karfreitag 2021 wieder so ein Angebot, kündigt Edi Tusch an.

„Normalerweise bin ich am Wochenende mit zwei, drei Wagen unterwegs“, sagt Tusch. Zwei gebuchte Catering-Jobs mit 100 und 200 Personen seien abgesagt, zusätzlich fallen die „Weiße Mainacht“ auf dem Remigiusplatz, die er sonst für mehrere Hundert Besucher ausrichtet, und sein Vatertags-Treff „Ride on Rickhof“ in ähnlicher Größenordnung aus. Wie lange er in dieser Lage geschäftlich durchhalten kann? „Schwer zu sagen. Aber ich bin optimistisch, dass es nach dem 31. August wieder los geht.“ Sein Drive-in verschafft dem 54-Jährigen zwar Einnahmen, aber seine Verluste kann er so nicht ausgleichen. Er habe auch schon Soforthilfe beim Land beantragt, erzählt Tusch.

Am Karfreitag hat der Viersener zum ersten Mal den Drive-in an der Straße Hülsdonk geöffnet. „Ich bin froh, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe, selber Geld zu verdienen und wieder zu arbeiten“, sagt Tusch. Die Genehmigung sei sehr zeitnah erteilt worden, „die Stadt Viersen hat da richtig schnell mitgespielt“, lobt er. An Karfreitag lockte Tusch die Kunden vor allem mit Backfisch, auf der Straße habe sich zwischenzeitlich eine Schlange gebildet, erzählt er.

Dienstags bis freitags dürfen die Kunden ab nachmittags an der Theke vorfahren. Backfisch können sie nur freitags bestellen, sonst die anderen Imbiss-Klassiker wie Reibekuchen, Currywurst, Hähnchen und Pommes. „Sie müssen nicht aussteigen. Viele schwatzen mit mir durchs offene Fenster, bis das Essen fertig ist.“ Das stelle er dann meistens verpackt auf den Rücksitz. Gezahlt werde in bar, nach jedem Abkassieren desinfiziere er sich die Hände. Bis zu etwa 30 Gäste habe er täglich, die Freitage seien besonders beliebt. Wenn sehr viel zu tun sei, helfe ihm in der Regel seine Frau Dani – sie hat Zeit, weil sie ihren Friseursalon coronabedingt noch nicht wieder öffnen darf.