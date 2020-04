Autohaus in Mönchengladbach und Viersen : Waldhausen + Bürkel übernimmt Volkswagen-Zentrum Viersen

Das Autohaus Waldhausen + Bürkel in Mönchengladbach übernimmt das VW-Zentrum in Viersen. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Das Mönchengladbacher Autohaus wächst in den Nachbarkreis und hat dafür das traditionsreiche Volkswagen-Zentrum Josef Hölter übernommen. Das Unternehmen wächst dann auf 290 Mitarbeiter und durchschnittlich mehr als 130 Millionen Euro Umsatz.

Das Mönchengladbacher Autohaus Waldhausen + Bürkel wächst ins benachbarte Viersen und hat dazu das dort ansässige traditionsreiche Volkswagen-Zentrum Josef Hölter übernommen. Mitte März wurde der Kaufvertrag unterschrieben und einen Tag später die Belegschaft in dem Haus informiert. Da war die Corona-Pandemie zwar schon im Gange, aber noch nicht absehbar, dass die Autohäuser würden schließen müssen. Seit Montag ist der Verkauf nun wieder geöffnet. „Wir haben eine strategische Sicht auf solche Investitionen, und die Pandemie sollte dies nicht infrage stellen“, sagt Oliver Bürkel, Geschäftsführer von Waldhausen + Bürkel. Er betonte auch: „Die Arbeitsplätze sind sicher, auch wenn Kurzarbeit eine große Herausforderung für die Mitarbeiter ist.“

Für das Mönchengladbacher Autohaus ist Viersen mit den Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrgezuge und Audi dann der dritte Standort neben dem Haupthaus in Mönchengladbach (mit Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Seat, Audi und Skoda Service) und dem Autohaus Türk (Volkswagen, Seat) in Rheindahlen. Künftig werden alle Häuser dann auch unter einem Namen, unter Waldhausen + Bürkel, laufen. „Wir wollen einen einheitlichen Auftritt erzielen“, sagt Pietro Nasca, für Service zuständiger Geschäftsführer. Insgesamt beschäftigt Waldhausen + Bürkel dann an den drei Standorten rund 290 Mitarbeiter und wächst nach dem Durchschnitt der vergangenen Jahre auf einen Umsatz von mehr als 130 Millionen Euro – jedenfalls nach Maßstäben von vor der Corona-Krise. „Zwei gutgehende Betriebe ohne Investitionsstau“, sagt Oliver Bürkel.

Für Waldhausen + Bürkel bedeutet die Expansion in den Nachbarkreis eine Wachstumschance, die das Unternehmen in Mönchengladbach nicht sah. Lange bemühte sich Bürkel um ein Grundstück für einen Neubau im Nordpark. Doch die Pläne für eine dortige Automeile sind längst Vergangenheit. „Wir sind in Mönchengladbach in den vergangenen zehn Jahren stark gewachsen, deshalb wurde Viersen immer interessanter“, sagt Nasca. Neu für Waldhausen + Bürkel ist auch die Reifenhalle in Viersen mit Platz für 5000 Radsätzen, während in Mönchengladbach Lackiererei, Großhandelsabteilung und ein spezieller Multimixarbeitsplatz für Karosserien mit Multimetallen wie Carbon eingerichtet ist. Für Mönchengladbach plant Bürkel zudem einen Ladepark für Elektrofahrzeuge.