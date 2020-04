Krisentreffen : Haaner Kirmes: Entscheidung im Juni

Haaner Kirmes 2019 – so schoben sich vor allem am Wochenende die Massen über die Amüsiermeile. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Organisator Rainer Skroblies sieht die Chance für das Spektakel zwar nicht sehr optimistisch, aber auch nicht bei Null.

In den sozialen Medien wird es bereits rauf und runter diskutiert: Das Münchener Oktoberfest abgesagt – da sei es doch wohl unvermeidlich, dass auch die Haaner Kirmes in diesem Jahr vom Festkalender gestrichen werden müsse, argwöhnen einige. Schließlich lägen beide Volksfeste im gleichen Zeitkorridor.

Rainer Skroblies beteiligt sich an dieser Diskussion nicht. Der „Vater“ der Haaner Kirmes, der das Festival seit 18 Jahren für die Stadt organisiert, hält überhaupt nichts vom Oktoberfest-Vergleich: „Bei der Wies’n reden wir von einem Massenspektakel, das Millionen Menschen aus aller Herren Länder anzieht, die dann in Festzelten zu Tausenden dicht an dicht sitzen“, sagt er. Teilweise müsse schon jetzt mit ersten Aufbauten begonnen werden: „Dass so etwas bei der derzeitigen Unsicherheit nicht durchgezogen werden kann, lässt sich denken.“