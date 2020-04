Kreis Viersen : Sparkasse öffnet Filialen wieder

In Breyell und Elmpt öffnet die Sparkasse Krefeld von Donnerstag an ihre Filialen wieder. Foto: dpa

Kreis Viersen Die Sparkasse Krefeld wird am Donnerstag zwei Filialen im Westkreis wieder öffnen, die sie coronabedingt vor gut einem Monat vorübergehend geschlossen hatte.

Dies betrifft die Geschäftsstellen in Nettetal-Breyell und in Niederkrüchten-Elmpt. „Zwischenzeitlich haben wir umfangreiche Maßnahmen zur Wahrung der Abstands- und Hygieneregelung ergriffen, um so die Sicherheit unserer Kundschaft und unserer Mitarbeitenden effektiv gewährleisten zu können“, erklärte Sparkassen-Sprecher Harald Schulze.