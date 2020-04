Corona in Viersen : Stadt verzichtet auf Terrassengebühr

Corona in Viersen

So war das früher mal: Blick auf die Außengastronomie auf dem Alten Markt in Dülken. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Gastwirte können coronabedingt die Außengastronomie nicht nutzen.

Die Stadt Viersen wird für den Zeitraum vom 17. März bis 3. Mai keine Terrassengebühren erheben. Das teilte ein Stadtsprecher am Dienstag mit. „Beträge, die für die Corona-bedingte Sperrzeit gezahlt wurden, werden zurückerstattet“, kündigte er an.

Wegen der Corona-Einschränkungen konnten die Gastronomiebetriebe die Außenflächen nicht nutzen. Per Verordnung der Bundesregierung vom 23. März sind derzeit alle Gaststätten geschlossen. Die Auslieferung von Speisen außer Haus ist nur erlaubt, wenn die zum Schutz vor Infektionen nötigen Abstände eingehalten werden. Kneipen, Cafés und Eisdielen, die ebenfalls Terrassen nutzen, mussten bereits am 18. März schließen. „Da die Betriebe wegen des Öffnungsverbots die Außenflächen nicht nutzen konnten und können, besteht für diese Zeit keine Gebührenpflicht“, so der Stadtsprecher. Die Verwaltung wird nun neue Bescheide auf der Grundlage der bestehenden Sondernutzungssatzung verschicken.