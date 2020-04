Corona in Viersen : Parkverbot auf Festhallenvorplatz

Corona in Viersen

Viersen Die Stadt Viersen spricht für Samstagvormittage auf dem Festhallenvorplatz vorübergehend ein Parkverbot aus. Zwischen 5 und 14 Uhr sollen auf dem gesamten Hermann-Hülser-Platz keine Autos mehr geparkt werden.

Auch an der Heimbachstraße werden im Bereich des Viersener Wochenmarktes die Parkregeln verschärft.

Hintergrund ist die Wiederöffnung des Einzelhandels bei den weiterhin bestehenden Abstandsregeln. Die Stadt als Ausrichter des Wochenmarktes rechnet damit, dass wegen der geöffneten Geschäfte mehr Menschen als in den Vorwochen am Samstag in die Innenstadt kommen. Entsprechend wird auch der Wochenmarkt stärker besucht.