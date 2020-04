Erkranktes Kind : Der kleine Ben hat es geschafft

Wegberg/Niederkrüchten Die Gentherapie mit dem 1,9 Millionen Euro teuren Medikament ist gut verlaufen. Der Junge ist bereits nach Hause zurückgekehrt. Auch viele Niederkrüchtener hatten für die Behandlung von Ben Geld gesammelt.

Bens (1) Eltern Malgorzata und Christian Herrmann können das Ganze immer noch nicht fassen: Sie freuen sich sehr darüber, dass ihr Sohn, der an der seltenen Krankheit Spinale Muskelatrophie (SMA) Typ 2 erkrankt ist, am vergangenen Donnerstag seine ersehnte Gentherapie mit dem Medikament Zolgensma erhalten hat. Letztlich übernahm die Krankenkasse die Kosten für das 1,9 Millionen Euro teure Mittel, da nun eine Zulassungsempfehlung für Europa vorliegt. Ben wurde in der Bonner Uniklinik behandelt. Da seine Blutwerte im Anschluss keine Auffälligkeiten zeigten, durfte er bereits am Samstag wieder nach Hause.