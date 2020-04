Autohaus in Viersen : VW-Zentrum Hölter ist verkauft

1930 wurde das Autohaus Hölter gegründet. Im Jahr 2009 wurde das jetzige Volkswagen-Zentrum am Ransberg in Dülken eröffnet. Nun bekommt das Autohaus einen neuen Namen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Das traditionsreiche Autohaus am Ransberg in Dülken bekommt bald einen neuen Namen. Der neue Inhaber kommt aus Mönchengladbach – und ist auch in Viersen kein Unbekannter.

Das traditionsreiche Volkswagenzentrum Josef Hölter in Dülken hat einen neuen Eigentümer: Das Mönchengladbacher Autohaus Waldhausen + Bürkel übernahm den VW-Händler, wächst ins benachbarte Viersen. Mitte März wurde der Kaufvertrag unterschrieben und einen Tag später die Belegschaft in dem Haus informiert. Da war die Corona-Pandemie zwar schon im Gange, aber noch nicht absehbar, dass die Autohäuser würden schließen müssen.

Das Autohaus Josef Hölter hat eine lange Geschichte. Der Namensgeber gründete das Unternehmen 1930 in einer Tankstelle in Schwalmtal, zog 1935 nach Lobberich und wurde 1949 Vertragshändler für Volkswagen. 1962 trat mit Karl Clemens die zweite Generation ins Unternehmen ein, Hölter starb 1987. 1997 übernahm mit Axel Clemens die dritte Familiengeneration. Das jetzige Volkswagen-Zentrum in Viersen wurde 2009 neu eröffnet.

Seit Montag ist der Verkauf nun wieder geöffnet. „Wir haben eine strategische Sicht auf solche Investitionen, und die Pandemie sollte dies nicht infrage stellen“, sagt Oliver Bürkel, Geschäftsführer von Waldhausen + Bürkel. Er betonte auch: „Die Arbeitsplätze sind sicher, auch wenn Kurzarbeit eine große Herausforderung für die Mitarbeiter ist.“

Für das Mönchengladbacher Autohaus ist Viersen mit den Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrgezeuge und Audi dann der dritte Standort neben dem Haupthaus in Mönchengladbach (mit Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Seat, Audi und Skoda Service) und dem Autohaus Türk (Volkswagen, Seat) in Rheindahlen.

Künftig sollen alle Häuser auch unter einem Namen, unter Waldhausen + Bürkel, laufen. „Wir wollen einen einheitlichen Auftritt erzielen“, sagt Pietro Nasca, für Service zuständiger Geschäftsführer. Insgesamt beschäftigt Waldhausen + Bürkel dann an den drei Standorten rund 290 Mitarbeiter und wächst nach dem Durchschnitt der vergangenen Jahre auf einen Umsatz von mehr als 130 Millionen Euro – jedenfalls nach Maßstäben von vor der Corona-Krise. „Zwei gutgehende Betriebe ohne Investitionsstau“, sagt Oliver Bürkel.