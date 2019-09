Einbrecher erbeuten Geld in Physiopraxis

Einbruch in Viersen

Viersen Die Täter entkamen unerkannt.

Einbrecher haben zwischen Mittwoch, 17.20 Uhr, und Donnerstag, 7.40 Uhr, ein Fenster einer Physiopraxis an der Heimbachstraße in Viersen aufgehebelt. Wie die Polizei berichtete, erbeuteten die Täter in der Praxis einen kleinen dreistelligen Geldbetrag und entkamen unerkannt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.