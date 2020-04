Corona-Bestimmungen : Das Karussell dreht sich nicht weiter

Leverkusen Händler warten gespannt auf Corona-Anordnungen der Stadt. Feste werden abgesagt. Schausteller besonders betroffen.

Doch bedarf es zunächst einer offiziellen Freigabe durch die Stadt Leverkusen. „Wir warten noch auf etwas Verbindliches vom Land, eine Verordnung oder einen Erlass“, sagte Stadtsprecherin Julia Trick am Donnerstag. „Erst dann können wir das etwa in Form einer Verfügung in Ortsrecht umsetzen.“

Auch in Opladen ist vieles noch ungeklärt: Was ist mit den Reisebüros, was mit den Nagelstudios? Für Regina Hall-Papachristopoulos, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) gibt es noch manche offene Frage. So etwa auch die, wie man den Betrieb in der Opladner Fußgängerzone so organisieren kann, dass sich die Menschen nicht zu nahe kommen. Denn: „Die Opladener sind sehr umtriebig“, sagt die AGO-Chefin.