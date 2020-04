Gratis-Angebot in Viersen : Kultur-Care-Pakete für die Corona-Zeit

Die Mitmachangebote können für Kinder von zehn bis 14 Jahren gratis angefordert werden.

Jedem Paket liegt ein Brief bei. Der Brief beschreibt den Inhalt und nennt eine Aufgabenstellung. Darüber hinaus zeigt er weitere mögliche Anwendungen des Materials. Er enthält Tipps und Anregungen für kreatives Arbeiten. In der kommenden Woche packt Agnes Erkens die Kultur-Care-Pakete. Sie stellt dazu Material zusammen, mit dem Girlanden und Fensterbilder gestaltet werden können. Titel: „Tagträumer und Nachtschattengewächse“. Die beiden ersten Pakete sind an die Ausstellung „Schwarz Weiß II“ angelehnt. Die Ausstellung in der Städtischen Galerie wurde virtuell im Internet eröffnet. Eva Brachten will die Empfänger am Montag, 4. Mai, mit einem textilen Kultur-Care-Paket überraschen.