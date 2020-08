Corona im Kreis Viersen : Corona: Zahl der Infizierten sinkt auf 66

Kreis VIersen Erstmals seit Tagen ist die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Bewohner des Kreises Viersen am Dienstag zurückgegangen: Aktuell sind 66 Einwohner infiziert, das sind fünf weniger als am Montag.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sank von elf auf acht. Dabei wurden dem Kreis am Dienstag zwei Neuinfektionen mit dem Virus bekannt. „Bei einer der infizierten Personen handelt es sich um ein Kind der Grundschule in Willich“, erklärte eine Kreis-Sprecherin. Dort war in der vergangenen Woche ein Schüler positiv getestet worden. „Ob das infizierte Kind sich von diesem Schüler angesteckt hat, ist nicht auszuschließen“, so die Sprecherin.