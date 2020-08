Eigeninitiative in Brüggen : Brüggener sammeln Müll an zwei Seen

Initiator Robin Peter (r.) und Helfer am Dahmensee. Foto: Birgit Sroka

Brüggen Robin Peter hat eine Aufräumaktion am Dahmensee initiiert. Der See ist ebenso wie der Venekotensee in Niederkrüchten bei heißem Wetter Ziel vieler Ausflügler. Was die Sammler fanden – und wo noch aufgeräumt wurde.

Aufräumen am Dahmensee: Dem Aufruf von Robin Peter folgten jetzt einige Aktive; sie fanden etwa Windeln, eine aufgebrochene Geldkassette, Getränkekartons und Flaschen von Spirituosen, einen riesigen Sitzsack und eine verrostete Schubkarre.

Gerade bei hohen Temperaturen gibt es am Dahmensee und am Borner See in Brüggen sowie am Venekotensee in Niederkrüchten immer wieder Probleme. Müll ist eines davon.

Robin Peter (32) fährt oft mit seiner sechsjährigen Tochter Shari Inliner. „Dabei haben wir immer wieder Müll am Wegesrand gesehen. Ich habe dann meine Tochter gefragt, ob wir hier mal aufräumen sollen“, erzählt er. Auf Facebook habe er gesehen, wie oft beklagt werde, dass der Dahmensee vermüllt sei. „Wo bleibt die Eigeninitiative?“, fragt er. Die zeigte er; der Brüggener Bauhof platzierte am Wanderparkplatz an der Swalmener Straße einen Container für die Entsorgung.

Mit dabei waren auch Jutta vom Wege und Heidy Davis. Jutta vom Wege hat oft in den Abendstunden bemerkt, wie viele Autos aus Duisburg, Düsseldorf oder Mettmann auf dem Parkplatz stehen. „Die sind oft hier und machen Party. Die Brüggener wollen den schönen Ort ja für alle erhalten. Ich glaube, die meisten, die hier alles versauen, kommen von außerhalb, weil sie wissen, dass abends wenig kontrolliert wird“, vermutet sie. Allen ist aber auch aufgefallen, dass es sich einige Besucher des Sees richtig schön gemacht haben. Ein Stück Rasen wurde angelegt, eine große Mülltüte liegt bereit, in der alle Besucher ihren Müll entsorgen können. Einer nimmt die graue Tonne, die am Wegesrand in Richtung Parkplatz steht und regelmäßig geleert wird, wieder mit zum Strandabschnitt, damit der Müll ordentlich entsorgt wird. „Das mach ich immer“, sagt er und betont, wie wichtig der Erholungsort hier für die Besucher ist.