Kampf gegen Leerstand in Niederkrüchten-Elmpt : Laurentiusmarkt als Gesundheitscenter

Noch mehr Leere: Seitdem das Restaurant „Happy Garden“ geschlossen ist, stehen zwei weitere Flächen am Laurentiusmarkt leer. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Im 20 Jahre alten Einkaufszentrum gibt es zwölf Leerstände. Nachmieter für Geschäfte sind schwer zu finden. Mit einer neuen Ausrichtung könnte der Komplex wieder belebt werden. Dazu passt diese Vermietung.

Die Zeit von „Happy Garden“ ist abgelaufen: Wer den Laurentiusmarkt in Niederkrüchten-Elmpt besucht, dem fällt sofort ein großer Leerstand des chinesischen Restaurants im vorderen Bereich auf. Von den aktuell zwölf Einheiten im Erdgeschoss sind drei belegt: Neben der Gemeindebibliothek gibt es einen Friseur und einen Pflegedienst. Viele Niederkrüchtener fragen sich: Was wird aus dem rund 20 Jahre alten Einkaufszentrum –- insbesondere dann, wenn der gegenüberliegende Edeka-Markt in das Neubaugebiet Heineland umziehen wird?

Frank Grusen, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Niederkrüchten, arbeitet an einer Antwort auf diese Zukunftsfrage. „Der Laurentiusmarkt wäre ein idealer Standort rund um Gesundheit, Pflege und Fitness“, meint Grusen. Das hufeisenförmig angelegte Einkaufszentrum sei gut erreichbar und biete Parkmöglichkeiten direkt vor der Tür. „Bisher fehlt in diesem Bereich nichts in der Gemeinde. Aber im Laurentiusmarkt könnten Angebote mit größeren Flächen entstehen, etwa für ein Sanitätshaus“, nennt Niederkrüchtens Wirtschaftsförderer ein Beispiel. Ein Zentrum, in dem Angebote rund um Gesundheit und Wohlbefinden gebündelt werden, würde gut zu den jetzigen Mietern passen. Auch der Zuschnitt der Ladenfläche sei dafür ideal.

info Leerstände prägen Einkaufszentrum Laurentiusmarkt Das Wohn- und Geschäftszentrum wurde 1999/2000 erbaut; es gehört mehreren Eigentümern. Leerstand Aktuell gibt es zwölf leere Einheiten. Für das frühere chinesische Restaurant wurden zwei Einheiten kombiniert.

Dass Grusens Ansatz aufgehen könnte, dafür sind die Umzugspläne der Ärzte Günter Vosdellen und Walter Pöpel ein aktuelles Beispiel. Als Allgemeinmediziner und Fachmann für Innere Medizin sind sie seit vielen Jahren mit ihrer Gemeinschaftspraxis an der Poststraße in Elmpt zu finden. Zum 1. Juli 2021 werden sie in den Laurentiusmarkt ziehen.

„Aus internen Gründen waren wir zu Jahresbeginn auf der Suche nach neuen Praxisräumlichkeiten“, erläutern die beiden Mediziner. Deshalb hätten sie sich an die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Niederkrüchten gewandt. Sie freuen sich darüber, einen Standort gefunden zu haben, an dem sie ihren Patienten weiterhin den gewohnten Service bieten können. Bis zum Umzug behandeln sie weiter im Ärztehaus an der Poststraße. In den kommenden Monaten stehen noch einige Renovierungsarbeiten und die Einrichtung der neuen Praxis an. Währenddessen bleibt die bisherige Praxis geöffnet.

Zudem habe sich laut Grusen eine Interessentin bei ihm gemeldet, die in dem Komplex eine Praxis für Psycho- und Verhaltenstherapie für Kinder und Jugendliche eröffnen wolle. Die Gespräche auch mit den Eigentümern seien sehr interessant gewesen. Über die Praxiszulassung werde im Oktober der Zulassungsausschuss entscheiden. Eine Vermietung für Geschäfte hält Grusen für schwierig. „Schön wäre auch ein neues Restaurant“, sagt er.

Uta Krüger, Leiterin der Gemeindebibliothek am Laurentiusmarkt, würde sich über eine Belebung des Einkaufszentrums freuen. Zwar habe es im Mai 500 und während der Sommerferien 800 Ausleihen in der Bücherei gegeben. Und das, obwohl die Leihbücherei zurzeit noch im Corona-Modus arbeitet und lediglich dienstags und mittwochs geöffnet sei. Die beliebte Samstagsöffnung finde zurzeit nicht statt. „Wir werden in der nächsten Woche mit den Teams der beiden Büchereien in Niederkrüchten und Schwalmtal überlegen, ob wir die Öffnungszeiten erweitern können“, kündigt die Bibliothekarin an. Die Schließung des chinesischen Restaurants habe sich bemerkbar gemacht.