50 Jahre Viersen : Viersen-Fotos von Stefan Schumacher sind zu sehen

Mehr als 200 Besucher kamen zur Eröffnung der Foto-Ausstellung von Stefan Schumacher in die „Fabrik für Genusskultur“. Foto: Claudia Holthausen

Viersen Mehr als 200 Besucher kamen zur Eröffnung der Ausstellung „Viersener Ansichten“ in die Fabrik für Genusskultur in Süchteln. Die Fotografien von Stefan Schumacher sind dort noch bis Sonntag zu sehen.

Zur Eröffnung der Ausstellung „Viersener Ansichten“ und zur Präsentation des Bildbands „Vier sind Viersen“ des Fotografen Stefan „Schumi“ Schumacher sind mehr als 200 Besucher in die „Fabrik für Genusskultur“ in Süchteln gekommen. Unter den zahlreichen Gästen mit Mundschutz erkannt wurden unter anderen Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) mit Frank Kersbaum, Chef der Viersener Feuerwehr, der stellvertretende Bürgermeister Hans-Willy Bouren (CDU), der Süchtelner Ortsbürgermeister Wolfgang Genenger, die Dülkener Ortsbürgermeisterin Simone Gartz (CDU), die „Obermöhne“ Ingeborg Gartz, der Dülkener Pfarrer Jan Nienkerke, Christoph Hopp, CDU-Bürgermeisterkandidat, mit seiner Frau Patricia, Sonja Neikes, Ingrid Schneider und Annette Hülser, Wahlkreiskandidatinnen der SPD, Eric Scheuerle, Wahlkreiskandidat der FDP, Britta Pietsch und Bürgermeisterkandidat Simon Männersdörfer (beide Die Linke), die Leiterin der Kulturabteilung, Petra Barabasch sowie ihre Vorgängerin Brigitte Baggen, Kulturausschussvorsitzende Anne Bieler (CDU), Kunstsammler Florian Peters-Messer und sein Vater Jakob, Gerda-Marie Voss (Villa V), „Freigeist“-Chef Ralf Weber, Marie-Luise Boes (Verein für Heimatpflege), Uwe-Thomas Micha und Julietta Breuer vom Verein zur Förderung der Erinnerungskultur, Kerstin Höflich (Parents for Future), Zonta-Präsidentin Inge Orta und ihr Mann Elmar (Vorstand LGV) und die Ex-CDU-Bürgermeister Marina Hammes sowie Günter Thönnessen mit Ehefrau Barbara, Tochter Teresa und Schwiegersohn Markus Hoppen. Das Gastgeberquartett bildeten Stefan Schumacher, Gisela Schumacher, Claudia Holthausen und Matthias Nitsche.