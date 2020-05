Corona im Kreis Viersen : Eine Neuinfektion am Mittwoch

Kreis Viersen Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis Viersen 684 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon gelten inzwischen 460 als genesen. 35 Menschen, bei denen eine Infektion nachgewiesen wurde, sind bislang gestorben.

In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis Viersen sieben neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner (Stand: 13. Mai, 15.30 Uhr). In Brüggen gibt es bislang 18 bestätigte Fälle, 14 Personen sind genesen. In Nettetal gibt es 45 Fälle (36 Genesene, zwei Verstorbene), in Niederkrüchten 90 Fälle (73 genesen, elf verstorben), in Schwalmtal 32 Fälle (18 genesen, ein Verstorbener) und in Viersen 127 Fälle (85 genesen, fünf verstorben).