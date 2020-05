Gastronomie in Viersen : Gaststätten sollen draußen mehr Platz bekommen

Gastronomie in Viersen

So dicht gedrängt dürfen Gäste auf dem Alten Markt in Dülken derzeit nicht sitzen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller kündigt schnelle und unbürokratische Hilfe für Gastronomen an. Wo möglich, sollen sie ihre Außenflächen an den Gaststätten vorübergehend erweitern können.

Bei der Viersener Stadtverwaltung sind Anträge von Gastwirten eingegangen, die nun ihre Außenflächen erweitern wollen. Die Gastronomen wünschen sich mehr Platz, weil sie wegen der Corona-Schutzverordnung seit der Wiedereröffnung ihre Tische weiter auseinander rücken mussten. So können nicht so viele Gäste bewirtet werden wie früher.

Anemüller weist darauf hin, dass dabei insbesondere Rettungs- und Versorgungswege frei bleiben müssen. Das gelte auch für vorübergehend erlaubte Imbissstände in der Fußgängerzone in Alt-Viersen an der Hauptstraße. Die Verwaltung werde außerdem genau beobachten, ob sich durch die zusätzlichen Nutzungen Konflikte ergeben. Die erteilten Genehmigungen seien darum jederzeit widerruflich.