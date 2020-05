Kommentar : Nach Waldbrand: Vorsorgen für künftige Sommer

Niederkrüchten Wir sind noch mal mit dem Schrecken davongekommen. Wenn man den Bericht von Wehrführer André Erkens im Gemeinderat verfolgt, schleicht sich neben den Stolz auf den tagelangen krassen Einsatz der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte im unwegsamen Wald- und Heidegebiet De Meinweg jenseits der deutsch-niederländischen Grenze schnell die Erkenntnis: Es hätte auch ganz anders kommen können.

Für die Zukunft, gerade in den trockenen Sommern, muss vorgesorgt werden, nicht nur in den Niederlanden und in Niederkrüchten, sondern auch in Brüggen und Nettetal. Der Kreis will hier koordinieren. Gut so!