Unfall in Schwalmtal-Eicken : Straße in Eicken ist wieder frei

Wegen eines Verkehrsunfalls hat die Polizei am Mittwoch für rund eine Stunde bis 14.31 Uhr in Schwalmtal die Ortsdurchfahrt Eicken gesperrt. Bei dem Unfall mit einer Radfahrer und einer Autofahrerin war der 1942 geborene Radler schwer verletzt worden. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Hospital gebracht.