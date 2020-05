Bitte um Hinweise auf Identität : Leiche im Naturschutzgebiet 'De Meinweg' gefunden

Niederkrüchten Auf der niederländischer Seite des Naturschutzgebietes De Meinweg wurde die Leiche eines Mannes gefunden. Nun bittet die Polizei um Hinweise zu seiner Identität.

Am 3. Mai wurde auf niederländischer Seite des Naturschutzgebietes De Meinweg zwischen Oberkrüchten und Herkenbosch (NL) die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden.

Die bisherigen Ermittlungen der niederländischen Polizei ergaben keine Hinweise auf eine Straftat. Allerdings steht die Identität des Mannes nicht fest. Der Mann ist zwischen 40 und 60 Jahre alt und trug an seiner linken Hand einen (Ehe)Ring. Er trug eine hellbeige Cordhose mit schwarzem Gürtel und eine kurze, dunkelblaue Jacke. Weiter trug er graue Socken und blau-graue Sneakers mit einem weißen Rand an der Seite und einer schwarzen Sohle. Hinweise zur Identität des Mannes an die Polizei Limburg bitte über die Rufnummer 0031 34 357 8844.